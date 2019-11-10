بالفيديو.. خادمة تسرق مكفوليها وتهرب المسروقات في القمامة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أقدمت عاملة منزلية على سرقة منزل مكفوليها، في جريمة تكررت بشكل كبير بين الخادمات، بينما هربت المسروقات بطريقة لا يتوقعها أحد.

ووثق مقطع فيديو لحظة تهريب المسروقات، إذ ظهرت الخادمة وهي تضع كيسًا كبير الحجم في صندوق القمامة بالشارع، بينما كانت تنتظرها سيارة أجرة في الخارج.

وعلى الفور أفرغت الخادمة محتويات الحاوية في حقيبة السيارة التي كانت بها صديقتها، وفرا هاربين، فيما لم يتم التأكد من مكان وقوع جريمة السرقة.