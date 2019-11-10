شاشة لمتابعة المرضى في غرف العمليات

محمد بن طحيطح(صدى):

أدخل مستشفى الملك عبدالله ببيشة مبادرة جديدة من نوعها وهي خدمة إلكترونية من خلال شاشات تلفزيونية تمكن أهالي المرضى من الإطلاع على الخطوات التي يمر بها المريض في الحصول على الخدمات منذ البداية حتى خروجه من غرفة العمليات للإفاقة (إذا كانت حالته تستدعي ذلك).

وقال مساعد المشرف العام للشؤون الفنية د/ صالح الخبتي أن هذه الشاشة توفر المعلومات اللازمة عن سير العملية الجراحية، والمراحل التي يمر بها المريض خلال تواجده في غرفة العمليات، مضيفاً أن هذه الخدمة توفر الراحة النفسية لأهالي المريض الذين كثيراً ما يسألون عن مدة العملية، ومتى ستنتهي.

واضاف د /الخبتي أنه بإمكان مرافق المريض معرفة المرحلة التي وصل إليها داخل غرفة العمليات، لأن الشاشة مرتبطه مع الغرفة وعليها رقم ملف المريض وبياناته، عدا الاسم، مراعاة للخصوصية المتعلقة بالمريض.

وأشار أن هذه الخدمة لها انعكاسات إيجابية على الطاقم الطبي، أهمها استغلال الوقت الذي كان يضيع في الإجابة عن تساؤلات الأهالي.