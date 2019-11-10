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«شاب» يقتل جدته ويهشم رأسها بـ فأس بسبب الميراث

«شاب» يقتل جدته ويهشم رأسها بـ فأس بسبب الميراث
القاهرة(صدى):

أقدم ” شاب ” مصري على ضرب جدته بطريقة مؤلمة وتهشيم رأسها بفأس زراعي؛ مما تسبب في وفاتها .

وعن تفاصيل الواقعة، قتل الشاب جدته ومزق جسدها بسكين ثم قان بتهشيم رأسها بفأس زراعي، مبررًا جريمته الكبيرة والبشعه بحرمانه من الميراث .

وعُثر على جثة المرأة المسنة وهي ملقاه على ظهرها، ظاهر على رأسها أماكن الضرب والتهشيم خاصة بعظام الجمجمه من الجهه اليسرى .

وألقت الجهات الأمنية القبض على ” الشاب ” واعترف بجريمته، بسبب حرمانها إياه من الميراث.


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