«شاب» يقتل جدته ويهشم رأسها بـ فأس بسبب الميراث

القاهرة(صدى):

أقدم ” شاب ” مصري على ضرب جدته بطريقة مؤلمة وتهشيم رأسها بفأس زراعي؛ مما تسبب في وفاتها .

وعن تفاصيل الواقعة، قتل الشاب جدته ومزق جسدها بسكين ثم قان بتهشيم رأسها بفأس زراعي، مبررًا جريمته الكبيرة والبشعه بحرمانه من الميراث .

وعُثر على جثة المرأة المسنة وهي ملقاه على ظهرها، ظاهر على رأسها أماكن الضرب والتهشيم خاصة بعظام الجمجمه من الجهه اليسرى .

وألقت الجهات الأمنية القبض على ” الشاب ” واعترف بجريمته، بسبب حرمانها إياه من الميراث.