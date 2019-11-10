«شاب» يقتل جدته ويهشم رأسها بـ فأس بسبب الميراث
أقدم ” شاب ” مصري على ضرب جدته بطريقة مؤلمة وتهشيم رأسها بفأس زراعي؛ مما تسبب في وفاتها .
وعن تفاصيل الواقعة، قتل الشاب جدته ومزق جسدها بسكين ثم قان بتهشيم رأسها بفأس زراعي، مبررًا جريمته الكبيرة والبشعه بحرمانه من الميراث .
وعُثر على جثة المرأة المسنة وهي ملقاه على ظهرها، ظاهر على رأسها أماكن الضرب والتهشيم خاصة بعظام الجمجمه من الجهه اليسرى .
وألقت الجهات الأمنية القبض على ” الشاب ” واعترف بجريمته، بسبب حرمانها إياه من الميراث.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52941 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولاقوة الاباالله😐