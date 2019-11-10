قسم الجغرافيا بجامعة الملك سعود ينظم اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية

محمد السعران(صدى):

ينظم قسم الجغرافيا في كلية الآداب بجامعة الملك سعود وبالتعاون مع الجمعية الجغرافية السعودية فعالية اليوم العالمي لنظم المعلومات الجغرافية يوم الأربعاء 16 ربيع الأول في قاعة الشيخ حمد الجاسر ببهو الجامعة، بالتزامن مع عقد هذه الفعالية في العديد من الجامعات العالمية المرموقة والمراكز البحثية المتقدمة في العلوم الجغرافية حول العالم، وذلك برعاية معالي جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور / بدران العمر.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية للفعالية الدكتور مفرح القرادي أن الفعالية تهدف إلى الإسهام في بناء جسور التعاون مع الجهات الحكومية والأهلية المهتمة بالتقنيات الجيومكانية والاطلاع على آخر التطورات التقنية في هذا العلم وتطبيقاته من خلال تجمع علمي يضم العديد من الباحثين المتخصصين، وطلبة العلم وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030، تلبية حاجة سوق العمل من المتخصصين في العلوم المكانية.

واضاف أن علم نظم المعلومات الجغرافية من العلوم الهامة والفاعلة في عملية دعم اتخاذ القرار ، واداة تحليلية حاسمة في إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة ، لذا أدركت العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والغير حكومية في الداخل وفي العالم أهمية هذا النظام ودوره في مساعدتها على إدارة مهامها من خلال تخزين وإدارة ومشاركة بياناتها مع العديد من الوحدات والأقسام داخل المؤسسة الواحدة ومع العديد من الجهات الخارجية التي على ضوئها يتم وضع الاستراتيجيات التخطيطية والتطويرية لرفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الحياة للمواطن .

وبين أن قسم الجغرافيا يسعى من خلال هذه الفعالية إلى أن يؤسس لمستقبل جديد وعمل دؤوب في تفعيل وتعزيز التعاون بين الجهات الخارجية (الحكومية والأهلية) والجامعة ، من خلال تنظيم هذه الفعالية العلمية التي سوف تقدم العديد من المحاضرات والأوراق العلمية لنخبة من المتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية، علاوة على إقامة معرض مصاحب للفعالية .

ويضم برنامج الفعالية تقديم مجموعة من الأوراق العلمية المميزة لباحثين من مختلف الجهات الحكومية والأهلية تشمل العديد من الجوانب البحثية مثل الذكاء الاصطناعي في علم البيانات المكانية ، المدن الذكية ، الحوسبة السحابية ، ولغات البرمجة المختلفة وتطبيقاتها في التحليلات الجيومكانية وغيرها من الأبحاث .