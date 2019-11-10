القوات البحرية تعلن عن وظائف شاغرة بالتعاقد المباشر  

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت القوات البحرية الملكية / إدارة المساندة الفنية عن توافر وظائف (مدنية) على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية وترغب بشغلها بمواطنين (رجال فقط).

وحول الشروط والمتطلبات العامة للتقديم على الوظيفة، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم علية بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أن لا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عاماً ولا يزيد عن 55 عاماً، أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب ويشترط معادلة الشهادة لخريجي الجامعات من خارج المملكة، أن تنطبق علية الشروط الخاصة المطلوبة للوظيفة، اجتياز امتحان القبول والكشف الطبي.

ودعت المتقدمين على هذه الوظائف وذلك ابتداء من تاريخ (1441/03/13هـ) وحتى تاريخ (1441/03/19هـ) من خلال الرابط التالي: هنا