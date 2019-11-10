بالفيديو.. مازدا تكشف عن أحدث سيارات الكروس وأجملها على الإطلاق

طوكيو (صدى):

رفعت مازدا اليابانية للسيارات الستار عن أحدث موديلات سيارات الكروس وأجملها على الإطلاق .

وأظهرت الفيديوهات المعلنة عن السيارة ، أناقتها وتميزها الذي خطف الأنظار بشكلها العصري الجذاب والفاخر ، وتقنياتها الفريدة بشاشات اللمس والمقود الرياضي وأنظمة التبريد والتسخين .

وزودت مازدا سيارتها بكاميرات أمامية وخلفية وحساسات للضوء والمطر ونظام للدفع الرباعي وتظام للفرملة الطارئة لمنع الإصطدام ، وغيرها من الأنظمة الحديثة .

أما المحرك فوفرته بنوعين من محركات البنزين بسعة 2.0 و2.5 لتر ، وعزم 158 و192 حصان وعلبة سرعة أوتوماتيكية مزودة بـ6 مراحل .