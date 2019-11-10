وفد سياحي أمريكي يزور مهرجان السمح بالجوف وتفاعل كبير مع النبتة العجيبة

علي العنزي(صدى):

شهد مهرجان السمح الأول بالجوف زيارة وفد من السائحين الأمريكيين الذين اهتموا بالتعرف على النبتة العجيبة التي تشتهر بها المملكة .

وعبر السائحون عن إعجابهم بتفاصيل نبات السمح بداية ً من مراحل النمو وحتى عمليات الإستخراج والطحن التي يمر بها ، فضلاً عن طعمها المميز وفوائدها العظيمة .

جاء ذلك في جولة سياحية برفقة المرشد السياحي بمنطقة الجوف ” سلمان الدواس” واللجان المنظمة بالمهرجان التي حرصت على التعريف بأركان المهرجان الذي يكشف عن جزء هام من تاريخ وثقافة المملكة .