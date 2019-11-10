وفد سياحي أمريكي يزور مهرجان السمح بالجوف وتفاعل كبير مع النبتة العجيبة
شهد مهرجان السمح الأول بالجوف زيارة وفد من السائحين الأمريكيين الذين اهتموا بالتعرف على النبتة العجيبة التي تشتهر بها المملكة .
وعبر السائحون عن إعجابهم بتفاصيل نبات السمح بداية ً من مراحل النمو وحتى عمليات الإستخراج والطحن التي يمر بها ، فضلاً عن طعمها المميز وفوائدها العظيمة .
جاء ذلك في جولة سياحية برفقة المرشد السياحي بمنطقة الجوف ” سلمان الدواس” واللجان المنظمة بالمهرجان التي حرصت على التعريف بأركان المهرجان الذي يكشف عن جزء هام من تاريخ وثقافة المملكة .
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