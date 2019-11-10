«محمد فدا».. أبرز المعلومات عن المعلم الذي أدرج الموسيقى بالمناهج الدراسية قبل 60 عاما

عادل الحربي(صدى):

وجد إعلان الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة عن إتفاقه مع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، على إعادة الموسيقى للمناهج الدراسية بالمملكة، ترحيبًا واسعًا.

وبالتحدث عن الموسيقى، لن نغفل تذكر محمد فدا، المدير الأسبق لـ ” مدرسة الثغر النموذجية ” التي تأسست في جدة عام 1960، الذي تمكن من إدخال أنشطة الموسيقى والمسرح والتمثيل إلى مدارس البنين في المملكة.

وعن نشأته، لد محمد عبدالصمد فدا عام 1923 في مكة المكرمة، وتلقى تعليمه في مدارس ” الفلاح ”، ثم ابتُعث إلى مصر والتحق بكلية الشريعة في جامعة الأزهر حيث تخصص في القضاء.

وعاد من مصر إلى الحجاز عام 195 وعيّن قاضيًا في مدينة رابغ، إلا أنه كان يرغب بالعمل في سلك التعليم فاعتذر عن قبول الوظيفة التي أسندت إليه، ثم عُيّن مدرساً بـ ” المعهد العلمي السعودي ” .

فيما يتعلق بإدخاله الموسيقى بالمناهج، أدخل ” فدا ” حصتين لمادة الموسيقى على الجدول الدراسي، وكانت تخصص لهذه المادة آخر حصتين من يوم الخميس.

كانت تسمى حصتي “ النشاط اللامنهجي ” في الاجتماعيات أو الثقافة أو الفنون أو الموسيقى، وفي هاتين الحصتين كان التلاميذ يدرسون النوتة الموسيقية، وذلك وفقًا لما جاء بـ ” العربية . نت ” .

وتواجدت أيضًا فرقة موسيقية للمدرسة تعزف جميع الأناشيد الوطنية عند استقبال الرؤساء وزوار المدرسة، وأبرزهم

” رئيس السودان الأسبق إسماعيل الأزهري، والرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة، والرئيس اللبناني الأسبق شارل الحلو، ونائب الرئيس الهندي ” .

وحصل ” فيدا ” خلال مسيرته المهنية على ثقة ودعم الملك فيصل الذي كان حينها وليًا للعهد، فطلب منه تحويل “ مدرسة الثغر ” إلى منارة علمية تضاهي نظيراتها في العالم.