 كارداشيان تخرج عن صمتها وتوضح سبب عدم مقابلة ترامب 

واشنطن(صدى):

قالت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان:” نصحني الكثير من الناس، لا تذهبي إلى البيت الأبيض، وهذا لم يكن منطقيًا، فإذا كان بإمكان الرئيس مساعدة شخص في الخروج من السجن واستعادة حياته مقابل ضياع سمعتي في الذهاب إلى البيت الأبيض؛ يصبح قراري بالذهاب حتمي دون الالتفات لمسألة السمعة”.

وتحدثت عن المخاطرة بسمعتها لمقابلة الرئيس، الذي لا يحظى بشعبية على نطاق واسع في هوليوود بسبب سلوكه، في البيت الأبيض، قائلة إنها قد تفعل أي شيء مرة أخرى إذا كان يتوافق مع أهدافها نحو تحسين نظام العدالة الجنائية.

وأبانت كارداشيان ”أركز على إصلاح السجون والرئيس فعل أشياء مذهلة في إصلاح السجون“، لافتة: ”أنا شديدة التركيز، هناك الكثير الذي يتعين علينا القيام به في إصلاح السجون وأعتقد أنني سأكون أكثر فائدة إذا ركزت فقط على ذلك في الوقت الحالي، لذلك أنا ممتنة لتلك العلاقة في هذا المجال وأركز على ذلك“.

وأشارت إلى أنها تعرف بالضبط هدفها الذي تريد الحصول عليه عندما زارت البيت الأبيض في حزيران/يونيو، برفقة مستشاري ترامب، إيفانكا ترامب وجاريد كوشنر.