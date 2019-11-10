«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة تسيير رحلات طيران إلى عدن
كشفت الخطوط الجوية السعودية عن حقيقة تسييرها رحلات إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قائلة:” لا توجد رحلات إلى عدن”.
ويأتي ذلك في توضيح للخطوط الجوية خلال ردها على استفسار من أحد الأشخاص عبر حسابها بـ”تويتر”، بخصوص حقيقة استئناف الرحلات إلى عدن.
وأبانت الخطوط الجوية: “لا توجد رحلات إلى عدن، وفي حال تم إضافة وجهات جديدة سيتم الإعلان عبر منصات التواصل أو عبر موقعنا”.
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 4 ساعات
لابد من التطبيع الكامل السعودي مع اليمن الجنوبي.
ورفع مستوى الأمن والازدهار والتنمية..ليغري اليمنيين الشماليين للتحرر والثورة على حكم الحوثيين
بدل الاستسلام لهم كما يشاهد.