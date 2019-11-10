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«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة تسيير رحلات طيران إلى عدن

«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة تسيير رحلات طيران إلى عدن
عادل الحربي(صدى):

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن حقيقة تسييرها رحلات إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قائلة:” لا توجد رحلات إلى عدن”.

ويأتي ذلك في توضيح للخطوط الجوية خلال ردها على استفسار من أحد الأشخاص عبر حسابها بـ”تويتر”، بخصوص حقيقة استئناف الرحلات إلى عدن.

وأبانت الخطوط الجوية: “لا توجد رحلات إلى عدن، وفي حال تم إضافة وجهات جديدة سيتم الإعلان عبر منصات التواصل أو عبر موقعنا”.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 4 ساعات

لابد من التطبيع الكامل السعودي مع اليمن الجنوبي.

ورفع مستوى الأمن والازدهار والتنمية..ليغري اليمنيين الشماليين للتحرر والثورة على حكم الحوثيين

بدل الاستسلام لهم كما يشاهد.

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