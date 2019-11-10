«الخطوط السعودية» تكشف حقيقة تسيير رحلات طيران إلى عدن

عادل الحربي(صدى):

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن حقيقة تسييرها رحلات إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، قائلة:” لا توجد رحلات إلى عدن”.

ويأتي ذلك في توضيح للخطوط الجوية خلال ردها على استفسار من أحد الأشخاص عبر حسابها بـ”تويتر”، بخصوص حقيقة استئناف الرحلات إلى عدن.

وأبانت الخطوط الجوية: “لا توجد رحلات إلى عدن، وفي حال تم إضافة وجهات جديدة سيتم الإعلان عبر منصات التواصل أو عبر موقعنا”.