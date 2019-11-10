«الزعاق» يكشف ظاهرة كونية نادرة لن تتكرر إلا بعد 13 عام
أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية أن مرور كوكب عطارد على قرص الشمس هي إحدى الظواهر الكونية النادرة التي لن تتكرر إلا بعد 13 عام .
وأضاف أن مدة مرور عطارد على قرص الشمس غداً الإثنين لن تقل عن 5 ساعات ونصف ، لكنها لن تظهر في البلدان العربية سوى ساعة ونصف لأن المدة الباقية ستتزامن مع غروب الشمس لدينا .
وفسر الزعاق الظاهرة النادرة بوجود كوكبي عطارد والزهرة بيننا وبين الشمس إذ تقع كواكب أما م الأرض وتقع كواكب أخرى خلفها ، أما كوكب الزهرة فلن يمر بيننا وبين الشمس إلا بعد 130 عام .
وشرح “الزعاق ” الظاهرة الكونية النادرة ، فيما حذر الجميع من النظر لقرص الشمس بالعين المجردة أو بإستخدام مكبرات تقليدية ، مؤكداً أن المشاهدة الآمنة لا بد أن تكون عبر فلاتر شمسية مخصصة لخطورة آشعة الشمس على العين .
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