«الزعاق» يكشف ظاهرة كونية نادرة لن تتكرر إلا بعد 13 عام

بدر الحارثي(صدى):

أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية أن مرور كوكب عطارد على قرص الشمس هي إحدى الظواهر الكونية النادرة التي لن تتكرر إلا بعد 13 عام .

وأضاف أن مدة مرور عطارد على قرص الشمس غداً الإثنين لن تقل عن 5 ساعات ونصف ، لكنها لن تظهر في البلدان العربية سوى ساعة ونصف لأن المدة الباقية ستتزامن مع غروب الشمس لدينا .

وفسر الزعاق الظاهرة النادرة بوجود كوكبي عطارد والزهرة بيننا وبين الشمس إذ تقع كواكب أما م الأرض وتقع كواكب أخرى خلفها ، أما كوكب الزهرة فلن يمر بيننا وبين الشمس إلا بعد 130 عام .

وشرح “الزعاق ” الظاهرة الكونية النادرة ، فيما حذر الجميع من النظر لقرص الشمس بالعين المجردة أو بإستخدام مكبرات تقليدية ، مؤكداً أن المشاهدة الآمنة لا بد أن تكون عبر فلاتر شمسية مخصصة لخطورة آشعة الشمس على العين .