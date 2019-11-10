طرق سحرية لعلاج تشقق الشفاه 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تزداد معاناة الكثيرين بسبب تشقق الشفاه خلال الشتاء، بسبب التغيرات الجوية والاضطرابات والمشكلات التي تتعرض لها طبقة الجلد الخارجية.

تبدأ الشفاه في التشقق والتقشر في الشتاء بسبب اضطراب طبقة الجلد الخارجي والالتهابات التي تتعرض لها الشفاه، ما ينتج عنه تحول لونها إلى اللون الأحمر، وتكون تلك التغيرات مصحوبة بالألم في منطقة الشفاه

ونستعرضأسباب تشقق الشفاه ومنها الطقس البارد والجاف والعاصف، العادات اليت تؤدي إلى تهيج الشفاه، بما في ذلك لعق الشفاه، الأطعمة الغنية بالتوابل، بعض الأدوية مثل أدوية خفض الكوليسترول، التلامس حيث يؤدي التعرض لشئ خارجي إلى تفاعل حساسية حقيقي أو تهيج مباشر للبشرة، مرض الغدة الدرقية، نقص الفيتامينات، أمراض الأمعاء الالتهابية، مرض كورونا، التهاب الشفاه الزاوي، أشعة الشمس تؤثر على الشفاه.

وحول علاج تشقق الشفاه بعدة طرق منها: استخدام مرهم شفاه يحتوي على زيوت مرطبة للجلد، الفازلين يعد خيارًا جيدًا لعلاج تشقق الشفاه، استخدام كريم يحتوي على 1% من الهيدروكورتيزون لعلاج الشفاه، إذا لم تتحسن بعد بضعة أيام من استخدام مرهم الشفاه، لكن بعد استشارة الطبيب.

وحول طرق الوقاية من تشقق الشفاه: تجنب لعق الشفتين، ففي بعض الأحيان يلعق البعض شفاههم لتقليل الشعور بجفاف الشفاه، لكن اللعاب يزيد الموقف سوءًا، وضع بلسم الشفاه إذا بدأ الشخص في الشعور بالجفاف أو الحكة، تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل، إذا كان الشخص لديه بشرة حساسة.