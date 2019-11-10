«الهلال يستعيد الزعامة».. الصحف العالمية تستعرض فوز الهلال على أواروا الياباني

ماجد محمد(صدى):

تصدر خبر فوز نادي الهلال على ” أواروا ” عناوين وسائل الإعلام العالمية، لذا سنستعرض أبرز ما تضمنته وسائل الإعلام عن فوز الزعيم.

• صحيفة ” فوكس سبورت ”

– استعرضت فوز الهلال بعنوان ” كاريلو يهزم أوراوا العنيد ”

وسلطت الصحيفة الضوء على الأداء الرائع الذي قدمه الهلال في ذهاب نهائي آسيا، مع إشارتها إلى صعوبة الفوز على أوراوا التي وصفته بـ ” العنيد ” .

• صحيفة ” torcedores ”

– استعرضت فوز الهلال بعنوان ” الهلال يتفوق على أوراوا من أجل استعادة الزعامة ”

وركزت الصحيفة على الانتصار الذي حققه الهلال على حساب الفريق الياباني بهدف دون رد، مع إشارتها إلى أن الهلال يبدو في طريقه إلى استعادة زعامة قارة آسيا.

كما استعرض هذا الفوز أيضًا بعض الصحف العالمية الأخرى مثل ” الواشنطن بوست و النيويورك تايمز ” .

وفاز الهلال أمس السبت على منافسه ” أوراوا ” الياباني، بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب محيط الرعب، ضمن منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.