التحقيق في الممارسات الاحتكارية بسوق العقار في المملكة

علي القحطاني(صدى):

تعكف الهيئة العامة للمنافسة على دراسة عمل تفصيلية لقطاع العقارات، للتحقيق في الممارسات الاحتكارية بسوق العقار في المملكة؛ استجابة لتوجيهات عليا صدرت إليها.

وعن ذلك، أوضحت مصادر أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من الدارسة وعرض نتائجها على مجلس إدارة الهيئة العام المقبل.

وذكرت المصادر أن ثلاثة أهداف رئيسية للدراسة تتمثل في الآتي:

• التحقق من عدم وجود ممارسات احتكارية في السوق العقاري بالمملكة.

• تحديد هيكل المنافسة وسلوك الشركات الاحتكارية المحتمل.

• الرقابة المسبقة على الأسواق لتعزيز المنافسة في بعض القطاعات.