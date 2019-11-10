بالصور..مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع الحقائب المدرسية على الطلاب السوريين

محمد السعران(صدى):

واصلاً لمحطته الثالثة مركز الملك سلمان للاغاثة يوزع الحقائب المدرسية على الطلاب السوريين في مخيم الازرق

يستمر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية / فرع الاردن بتوزيع الحقائب المدرسية والادوات القرطاسية على الطلاب والطالبات السوريين في مخيم الازرق واصلاً لمحطته الثالثة هناك حيث بلغ عدد الطلاب المستفيدين 2240 ضمن 6 مدارس .

وأوضح الدكتور بدر السمحان أن توزيع الحقائب المدرسية على الطلبة السوريين في الأردن يأتي في إطار الدعم التربوي المتواصل الذي يراعي فيه المركز أهمية توفير الأجواء التعليمية المناسبة للطلبة، مشيرًا إلى أن التوزيعات تمت بحمد الله بكل يسر وسهولة ووفقًا لما هو مخطط ومرسوم له وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الأردنية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين .

وأضاف السمحان أن المركز يعمل من خلال مشروعاته التعليمية و التدريبية على إيجاد البيئة التربوية و التعليمية الحاضنه للطلبة من أبناء الأشقاء السوريين ، سعيًا منها إلى أن يحقق الطالب السوري الملتحق بالدراسة القدر الكبير من المعارف العلمية المختلفة ليصبح قادرًا على بناء مستقبله و تطوير مجتمعه بشكل صحيح .