«البكيري» يعلق على أزمة قضية «حمد الله» 

ماجد محمد(صدى):

علق الإعلامي والناقد الرياضي محمد البكيري على قضية لاعب النصر عبد الرازق حمد الله إثر أزمته مع موظفة الأمن بالمطار أثناء مغادرته إلى المغرب .

وقال “البكيري ” في لقاء تليفزيوني : لا أحد يصير فوق القانون، ويجب الالتزام بالآداب والقوانين، حتى لو مع موظف عام، فما بالك برجال الأمن .

وأضاف : حمد الله يملك حقًا قانونيًا يحمي خصوصيته، وإذا تم تصوير شخص بدون علمه، يقع تحت طائلة القانون ، بعقوبات تصل للغرامة والسجن وكذلك الوضع للمشاهير .

وتابع أن قضية نجم النصر تختلف تمامًا عن قضية ويلهامسون لاعب الهلال السابق، وقضية عمر السومة لأنها الوحيدة التي اتخذت مسلكًا قانونيًا .

وكانت أزمة اللاعب مع موظفة الأمن بالمطار قد تعقدت بعدما تمت إحالتها للنيابة العامة إثر إتهامها له بالتلفظ عليها بألفاظ نابية ، بينما حاولت إدارة النصر محاولة حل الموقف ودياً والتنازل عن شكواها .

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