فيديو وصور نادرة لتعليم الموسيقى في مدارس المملكة قبل 60 عام
أثار إعلان الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة عن إتفاقه مع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إعادة الموسيقى للمناهج الدراسية بالمملكة ترحيب واسع وسط تداول مجموعة من الصور النادرة ومقطع فيديو لحصص الموسيقى بمدارس المملكة قبل نحو 60 عام .
ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصور التي أظهرت اهتمام مدارس المملكة بتدريس الموسيقى بآلاتها المختلفة في تلك الحقبة .
كما أظهر الفيديو معلم الموسيقى وهو يعزف بينما يردد التلاميذ أنشودة غنائية رائعة .
الجدير بالذكر أنه سيتم الترخيص لكيانات أهلية تعليمية متخصصة في الفن والثقافة والإستفادة من المسارح التعليمية ، من أجل تعليم يُبنى على الإرتقاء الفني والفكري والثقافي للطلاب .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 9 دقائق
حديث لرسول الله ﷺ يقول: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم.
الموسيقى ليس علم ينتفع به.
والسعودية لها مكانتها واحترامها عند المسلمين لوجود الأراضي المقدسة والحج والعمرة.
لا يجب أن يسلم برأي شخص او عدة أشخاص..و يعمم..؟!
من حرف الديانة المسيحية شخص واحد مايسمي الرسول بولص.
ومن خرب اليهودية..الفكر الصهيوني للصحفي ثيدور هرتزل
ماذا بعد تعليم الموسيقى…🤔
بدل تعليم الموسيقى..تعليم مهارات صناعة الحرف بأنواعها.. مثل دول آسيا ومصر والمغرب.
مع المرزوق[ عدد التعليقات: 129 ] نشر منذ 5 دقائق
من ادخل تعليم الموسيقى..قبل 60 عام في مدارس الثغر في مدينة جدة.. ؟