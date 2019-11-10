فيديو وصور نادرة لتعليم الموسيقى في مدارس المملكة قبل 60 عام

علي القحطاني(صدى):

أثار إعلان الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة عن إتفاقه مع وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على إعادة الموسيقى للمناهج الدراسية بالمملكة ترحيب واسع وسط تداول مجموعة من الصور النادرة ومقطع فيديو لحصص الموسيقى بمدارس المملكة قبل نحو 60 عام .

ونشر رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصور التي أظهرت اهتمام مدارس المملكة بتدريس الموسيقى بآلاتها المختلفة في تلك الحقبة .

كما أظهر الفيديو معلم الموسيقى وهو يعزف بينما يردد التلاميذ أنشودة غنائية رائعة .

الجدير بالذكر أنه سيتم الترخيص لكيانات أهلية تعليمية متخصصة في الفن والثقافة والإستفادة من المسارح التعليمية ، من أجل تعليم يُبنى على الإرتقاء الفني والفكري والثقافي للطلاب .