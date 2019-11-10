بالصور.. إزاح الستار عن سيارة « دودج تشارجر » المعدلة بمعرض سيما

متابعة- أميرة خالد(صدى):

استضاف معرض ” سيما ” سيارة ” دودج تشارجر ” المعدلة من قبل SpeedKore، والتي تأتي بقوة مذهلة تصل الى 1,525 حصان.

وعن تعديلها، تم إزالة محركها و إستبداله بمحرك تشالنجر ديمون الـ V8 سعة 6.2 لتر ولكن بإستبدال السوبرتشارج، كما تم إضافة تيربو ثنائي لتوليد هذه القوة المذهلة.

وشمل التعديل أيضًا تبديل الكثير من قطع السيارة الميكانيكية مثل نظام التبريد وأنظمة ضخ الوقود، والتي إستبدلته الشركة بنظام ضخ ثلاثي.

كما حصلت السيارة على نظام دفع رباعي وناقل حركة عالي الأداء من Hellraiser Performance، والذي ينقل قوة السيارة على عمود كرنك من الكربون فايبر.

وتم وضع” الكربون فايبر ” في أنحاء السيارة وقد وضعت صدامات وشبك أمامي جديد، بالإضافة الى حصولها على عجلات خاصة من Mickey Thompson ET ونظام عادم مخصص لها.