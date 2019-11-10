مدرب بايرن ميونيخ مشيدا بأداء ليفاندوفسكي: «أفضل مهاجم في العالم»

نواف السالم(صدى):

أثنى هانسي فليك المدرب المؤقت لفريق بايرن ميونيخ، على أداء البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق في مباراة بوروسيا دورتموند في قمة مباريات المرحلة الحادية عشر من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، قائلا:” ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم”.

وأوضح فليك:” الفوز ليس متعلقا بي، الأمر يتعلق ببايرن ميونيخ”، لافتا:”هذا موقف صعب للفريق. والنادي لديه وقتا كفيا لدراسة الأمر، لا يوجد شيء أكثر أو أقل منذ لك”.

وحول أداء لاعبيه، أبان فليك:”لقد أظهروا اليوم أن بإمكانهم حقا لعب كرة قدم ممتعة، الفريق علم أن هذا واجبهم وفعلوه بشكل جيد”.