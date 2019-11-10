شركة إيرانية تتهرب من العقوبات الأمريكية بنقل مصانعها إلى تركيا 

طهران(صدى):

تعتزم إيران الالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية من خلال نقل قسم من استثماراتها إلى تركيا.

ومن المتوقع أن شركة السيارات الإيرانية خودرو كومباني، ستطلق مصنعاً في ولاية فان شرق تركيا.

وخططت الشركة لتأسيس مصنع على مساحة 50 هكتارا في المنطقة الصناعية بالمدينة ومن المنتظر أن يوفر 1000 فرصة عمل في المرحلة الأولى، وستتولى السلطات التركية في الولاية توفير الأرض الضرورية للمشروع الإيراني، رغم إردراج شركة خودرو على لائحة العقوبات الأمريكية.