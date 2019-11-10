أول مرة منذ 4 سنوات.. استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة بين المملكة والكويت

عادل الحربي(صدى):

كشفت تقارير صحفية غن استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة بين المملكة والكويت في ديسمبر المقبل ، وذلك بعد التوصل لحل الأزمة إثر مفاوضات بدأت قبل شهور .

وانتهى الجانب الكويتي من الإجراءات التنظيمية لعودة الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة المشتركين الأسبوع الماضي ، على أن يبدأ العمل بالمسار الخاص بمركز النويصيب الحدودي بالمنطقة المقسومة بالخفجي .

وكانت المملكة و الكويت قد أوقفا الإنتاج بالمنطقة المقسومة قبل أكثر من 4 سنوات مما تسبب في خفض المعروض العالمي من النفطي بواقع 0.5 % بما يعادل 500 ألف برميل نفط يومياً .

الجدير بالذكر أن مساحة المنطقة المقسومة مع الكويت تبلغ 5770 كيلو متر ولم يشملها ترسيم الحدود عام 1922م .