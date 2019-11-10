بالفيديو.. بدء حجز تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين بالرياض
كشفت الهيئة العامة للترفيه إقامة مباراة السوبر الكلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين على ملعب جامعة الملك سعود يوم 15 نوفمبر الجاري ، ضمن فعاليات موسم الرياض .
وأعلنت “الترفيه ” عن أسعار تذاكر المباراه العالمية المرتقبة والتي تبدأ من 200 ريال وحتى 3000 ريال .
ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فيديو ترويجي عن المباراه على حسابه بموقع “تويتر ” .
وعلق عليه قائلا : مباريات البرازيل والأرجنتين .. مليانة حماس ومتعة وتنافسية .. احجز تذكرتك ولا تفوت السوبر كلاسيكو .
الجدير بالذكر أن المملكة استضافت العام الماضي السوبر كلاسيكو ضمن دورة رباعية ودية شارك فيها منتخبا السعودية والعراق ، فازت بها البرازيل ، أما هذه المباراه فستكون منفردة .
جود[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 27 دقيقة
اقل شي ب 200 هههههه