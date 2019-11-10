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بالفيديو.. بدء حجز تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين بالرياض

بالفيديو.. بدء حجز تذاكر مباراة البرازيل والأرجنتين بالرياض
نواف السالم(صدى):

كشفت الهيئة العامة للترفيه إقامة مباراة السوبر الكلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين على ملعب جامعة الملك سعود يوم 15 نوفمبر الجاري ، ضمن فعاليات موسم الرياض .

وأعلنت “الترفيه ” عن أسعار تذاكر المباراه العالمية المرتقبة والتي تبدأ من 200 ريال وحتى 3000 ريال .

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه فيديو ترويجي عن المباراه على حسابه بموقع “تويتر ” .

وعلق عليه قائلا : مباريات البرازيل والأرجنتين .. مليانة حماس ومتعة وتنافسية .. احجز تذكرتك ولا تفوت السوبر كلاسيكو .

الجدير بالذكر أن المملكة استضافت العام الماضي السوبر كلاسيكو ضمن دورة رباعية ودية شارك فيها منتخبا السعودية والعراق ، فازت بها البرازيل ، أما هذه المباراه فستكون منفردة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 230 ] نشر منذ 27 دقيقة

اقل شي ب 200 هههههه

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