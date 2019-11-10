سر عدم ذهاب خطيبة هيثم زكي لإنقاذه رغم معرفتها بمرضه 

القاهرة(صدى):

تحدث المخرج الشاب كريم إسماعيل عن الأيام الأخيرة في حياة الفنان هيثم أحمد زكي، حيث أجاب على تساؤلات بشأن إنجي سلامة، خطيبة الفنان الراحل، وسبب عدم توجهها لزيارته رغم معرفتها بمرضه.

أبان إسماعيل خلال تصريحات تليفزيونية أنه في اليوم الذي مرض فيه هيثم كان يصلي ويقرأ القرآن، وعندما مرض وتوجه للصيدلية لأخذ حقنة مسكنات، هاتف خطيبته وأخبرها بما حدث.

ولفت إسماعيل: “قال الشهادة معاها في التليفون وقالها إنه تعبان وحاسس إنه مش هيكمل”، موضحا أنه طلب منها إنها متكلمش حد من صحابه ولا هي تجيله حتى”.

وعن تساؤلات الجمهور بخصوص عدم ذهاب إنجي لإنقاذ خطيبها، بعد هذه المكالمة غير المطمئنة، قال إسماعيل: “لأنه حصل قبل كده وحد راح له البيت وهو زعل جدا وهي حافظت على طلبه إن متقولش لحد أو متروحولوش حتى يعني”، مشيرا:” هي كده كده راحتله تاني يوم لما قلقت وابتدت تكلمه في التليفون ومبيردش”.