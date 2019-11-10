أكثر من 14 ألف مستفيد من خدمات مستشفى الرين

محمد السعران(صدى):

قالت صحة الرياض أن (14389) مراجع أستفادوا من الخدمات الصحية لمستشفى الرين العام وذلك خلال الربع الثالث من هذا العام 2019م .

وأوضحت أن قسم الطوارئ للمستشفى باشر ( 8507) حالة طارئة متفاوتة بين الخطيرة والمتوسطة والباردة، فيما أستقبلت العيادات الخارجية (5861) مراجع خلال نفس الفترة.

وأشارت إلى أن الطواقم الطبية في غرفة العمليات قامت بإجراء (45) عملية جراحية، فيما تم إجراء (16934) فحصاً مخبرياً وإشعاعياً حيث قام قسم المختبر بفحص (15837)عينة، بينما قام قسم الأشعة بإجراء (1097) فحص إشعاعي .