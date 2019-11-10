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«الجوازات» توضح المدة المسموح بها لتجديد تأشيرة الزيارة المفردة

«الجوازات» توضح المدة المسموح بها لتجديد تأشيرة الزيارة المفردة
حمود العنزي(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات اليوم الأحد عن المدة المسموح بها لتجديد تأشيرة الزيارة المفردة .

وأكدت “الجوازات ” أنه يمكن تجديدها حتى 180 ولا يجوز أكثر من ذلك بإستثناء حاملي الجنسية اليمنية أو السورية يمكن لهم التجديد لأكثر من 180 يوم بشكل إستثنائي .

جاء ذلك في رد على أحد المقيمين الذي تساءل قائلاً : بالنسبة للزيارة المفردة هل بيتم التجديد لغاية 180 يوم متواصل أم لابد بعد 90 يوم الشخص يخرج من السعودية ؟ .. لترد عليه “الجوازات ” .


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