زوجان يقدمان علي الانتحار في ظروف غامضة

لندن (صدى):

أقدم زوجان مسنان بريطانيان على الانتحار بتناول السم حتى يفارقا الحياة سوياً، قبل أن تتحول محاولتهما لوضع حد لمعاناتهما إلى قضية قتل.

وتفصيلا، تناول الزوجان المسنان مجموعة من الأدوية الفتاكة، بسبب رغبتهما الزوجان في الموت معاً، وتبين أن الزوج يعاني من مرض عضال، لكن ابنتهما جوي نقلتهما إلى المستشفى في آخر لحظة.

وبعد فترة وجيزة توفى لمعاناته من سرطان الأمعاء، وفي اليوم التالي، تم القبض على زوجته، واحتجزت في زنزانة لمدة 30 ساعة، حيث وجهت تهمة القتل إلى الزوجة، وبعد محاكمة مروعة استمرت 3 أسابيع، وجدت المحكمة في سبتمبر أنها غير مذنبة.