بالصور.. وقت اللياقة يتوج أبطال البلياردو

محمد السعران(صدى):

اختتمت بطولة البلياردو في نسختها السادسة بوقت اللياقة بعد منافسات في جميع مراكزها فئة “الفتنس “والتي استمرت على مدار ثلاثة أسابيع في مناطق المملكة والإمارات العربية بمشاركة 175لاعبًا، في فرع “الغدير”.بالرياض

حيث حقق المركز الأول اللاعب كريم ابو الفتوح وجاء في المركز الثاني اللاعب فيصل الريمي وحصل اللاعب عبد العزيز الدوسري على المركز الثالث وقد كرم السيد جوستن ماسكروفالرئيس التنفيذي لشركة لجام خلال الحفل الختامي للبطولة،الحكام كما تم تتويج الفائزين بالمراكز الاولى

وذلك بحضور مديرعام ادارة التسويق والمبيعات الاستاذ /فراس وهبة و مدير العلاقات العامة الاستاذ/ علي القرني و الدكتور /محمد سالم مدير عام الإدارة الرياضية والاستاذ/ عربي فضول مسؤول الأنشطة الرياضية،

وتهدف وقت اللياقة من هذه البطولة دعم الرياضة بكافة أنوعها وغرس ثقافة المنافسة الشريفة من منطلق حرصها على تفعيل دورها الاجتماعي وتوظيفه في خدمة شريحة الشباب والاهتمام بالمشتركين الموهوبين في الألعاب الرياضية المختلفة