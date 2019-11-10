 7 فيتامينات مهمة لصحة المرأة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعد الفيتامينات من العناصر المهمة التي تحتاجها النساء، من أجل البقاء بصحة جيدة، وبرغم أنه يمكن الحصول على العناصر الغذائية الأساسية عبر تناول الطعام الصحي، إلا أن المرأة تحتاج لتناول مكملات الفيتامينات.

وتحتاج النساء لكمية كبيرة من الفيتامينات خلال فترة ما قبل الحمل والولادة، وخاصة الكولين وحمض الفوليك والتي تعتبر مهمة للجنين، وقد تمنع حدوث عيوب خلقية أو تشوهات

ونستعرض أفضل 6 مكملات فيتامينات مفيدة للنساء، التي تحتاجها المرأة بشكل عام منها 1- أقراص الفيتامينات الطبيعية: تتكون من 23 عنصر مغذي، بالإضافة إلى جرعة عالية من الكالسيوم والحديد.

2- الفيتامينات الكاملة: تحتوي هذه الفيتامينات على جميع الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تحتاجها النساء لصحة مثالية، بالإضافة إلى فيتامين د 3.

3- فيتامينات هشاشة العظام: إذا كانت المرأة تتناول المنشطات لعلاج التهاب القولون التقرحي فإنها تكون أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام أو انخفاض كثافة العظام، لذا يجب عليها تناول الفيتامينات لتقوية العظام.

4- الفيتامينات اليومية: تحتوي تركيبة الفيتامينات النسائية One A Day على العناصر الغذائية الرئيسية مثل فيتامين A و B6 و C و D و E و K، و الكالسيوم والمغنيسيوم وتزيد من قوة العظام، كما توفر دعمًا إضافيًا لصحة النساء عند سن اليأس.

5- الفيتامينات الوقتية: كبسولات طرية أسهل في البلع من الفيتامينات المتعددة الأخرى وهي مصممة لتناسب الجهاز الهضمي، وتحتوي على العناصر الغذائية الموجودة في زهرة الربيع والتوت البري والشاي الأخضر وسيليكا.

6- فيتامينات قوس قزح: يحتوي هذا الفيتامين على مركب B وفيتامين D3 والحديد وتفيد هذه العناصر صحة للقلب والثدي والعظام الجلد، كما أنها خالية تمامًا من السكر واللاكتوز، ويمكن تناولها يومًيا مع أو بدون طعام.

7- الترا ميجا: هذه الكبسولات بها 37 مادة مغذية مهمة (مثل فيتامين B وفيتامين C)، ويحتوي قرص يومي منها على 100 ملج من فيتامين C المفيد لتعزيز المناعة، وفيتامين D المفيد لصحة الثدي والقولون.