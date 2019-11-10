«تعليم الشرقية» يوضح حقيقة إغلاق مدارس أهلية إثر مغادرة الطلاب المقيمين

نايف السالم(صدى):

نفت إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية إغلاق أي مدرسة أهلية بسبب خروج الطلاب المقيمين منها بشكل نهائي، مؤكدة على عدم صحة ما تردد بشأن عزوف الطلاب عن المدارس العالمية.

ومن جهته، قال المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص إن مغادرة الطلاب الأجانب أمر اعتيادي كل عام، ولم يظهر كمؤشر لدى جهة الإشراف.

وبلغت نسبة الطلاب المقيمين المغادرين 30%، حيث تأثرت المدارس الأهلية بشكل كبير بخروجهم، وقد يصل الأمر إلى إغلاق بعضها، علاوة على تسببه في فقد 20% من المعلمين وظائفهم.