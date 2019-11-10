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خدمة الإنترنت تعود تدريجيا بالعراق

خدمة الإنترنت تعود تدريجيا بالعراق
بغداد(صدى):

كشفت مصادر اليوم الأحد عن عودة تشغيل خدمة الإنترنت تدريجياً في أغلب أنحاء العرق ،وفقاً للعربية نت .

وكانت السلطات العراقية قد قطعت الإنترنت في محاولة لتفريق المظاهرات الحاشدة بالبلاد ، ما زاد من إحتجاجات المتظاهرين واعتراضهم على تعاون شركات الإنترنت التي تتخدها الحكومة العراقية آداه في مواجهتهم .

وشهدت العراق سقوط ما يزيد عن 250 قتيل منذ إندلاع المظاهرات في بداية أكتوبر الماضي ، مطالبين بإسقاط النظام الذي يرونه فاسداً يأمر بأمر القوى الأجنبية .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 2 دقيقتين

العراق…أرض الشرك والبدع ولعن صحابة الرسول وأمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم

وأرض فيها دعاة من يؤمنون بتحريف القرآن الكريم

( كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب..للطبرسي )

وأن القرآن الكريم الذي بين أيدينا ..نزعت منه آيات كثيرة.
تخص الإمام علي وفاطمة

لذلك أرض غضب الله على أهلها…إلى يوم القيامة

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