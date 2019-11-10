خدمة الإنترنت تعود تدريجيا بالعراق

بغداد(صدى):

كشفت مصادر اليوم الأحد عن عودة تشغيل خدمة الإنترنت تدريجياً في أغلب أنحاء العرق ،وفقاً للعربية نت .

وكانت السلطات العراقية قد قطعت الإنترنت في محاولة لتفريق المظاهرات الحاشدة بالبلاد ، ما زاد من إحتجاجات المتظاهرين واعتراضهم على تعاون شركات الإنترنت التي تتخدها الحكومة العراقية آداه في مواجهتهم .

وشهدت العراق سقوط ما يزيد عن 250 قتيل منذ إندلاع المظاهرات في بداية أكتوبر الماضي ، مطالبين بإسقاط النظام الذي يرونه فاسداً يأمر بأمر القوى الأجنبية .