خدمة الإنترنت تعود تدريجيا بالعراق
كشفت مصادر اليوم الأحد عن عودة تشغيل خدمة الإنترنت تدريجياً في أغلب أنحاء العرق ،وفقاً للعربية نت .
وكانت السلطات العراقية قد قطعت الإنترنت في محاولة لتفريق المظاهرات الحاشدة بالبلاد ، ما زاد من إحتجاجات المتظاهرين واعتراضهم على تعاون شركات الإنترنت التي تتخدها الحكومة العراقية آداه في مواجهتهم .
وشهدت العراق سقوط ما يزيد عن 250 قتيل منذ إندلاع المظاهرات في بداية أكتوبر الماضي ، مطالبين بإسقاط النظام الذي يرونه فاسداً يأمر بأمر القوى الأجنبية .
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 2 دقيقتين
العراق…أرض الشرك والبدع ولعن صحابة الرسول وأمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
وأرض فيها دعاة من يؤمنون بتحريف القرآن الكريم
( كتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب..للطبرسي )
وأن القرآن الكريم الذي بين أيدينا ..نزعت منه آيات كثيرة.
تخص الإمام علي وفاطمة
لذلك أرض غضب الله على أهلها…إلى يوم القيامة