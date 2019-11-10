4 ورش عمل و7 جلسات علمية لمؤتمر الإدارة الصحية

بدر الحارثي(صدى):

خصصت الجمعية السعودية للإدارة الصحية للمؤتمر الدولي الثالث الذي تعقده تحت رعاية معالي وزير الصحة خلال الفترة من 12 إلى 14 نوفمبر 2019م بعنوان ” مستقبل إدارة المنشآت الصحية” ، عدد 4 ورش عمل في يوم الثلاثاء 12 نوفمبر تتحدث عن الجودة وسلامة المرضى، والتحول في القيادة، وتجربة المريض والتحول في الصحة الرقمية.

بالإضافة إلى عدد 7 جلسات علمية يومي الأربعاء والخميس 13-14 نوفمبر حيث يتضمن اليوم الأول عدد 4 جلسات عملية تتطرق للحديث عن الحوكمة في القطاع الخاص ، وكذلك جلسة علمية عن التميز المؤسسي في خدمات الرعاية الصحية تتناول الجودة والاعتماد في المملكة ودور القيادة في تحسين سلامة المرضى والتميز القيادي ، بالإضافة إلى جلسة علمية عن الطموح في التجمعات الصحية ، وجلسة علمية عن إستدامة الرعاية الصحية سيتم الحديث فيها عن الرعاية الصحية المبنية على القيمة والتنفيذ المتقن للإستراتيجية لتحقيق الإستدامة التنظيمية في المنظمات الصحية ومراقبة الصحة الذكية وإدارة الأنظمة .

فيما خصصت عدد 3 جلسات في اليوم الثاني للمؤتمر للحديث عن الذكاء الاصطناعي وكذلك جلسة للحديث عن بناء المواهب القيادية في القطاع الصحي ، بالإضافة إلى جلسة علمية تناقش فرص الإستثمار والتكامل في الرعاية الصحية تتناول تكامل الرعاية الصحية من خلال مشاركة القطاع الخاص والخصخصة في الرعاية الصحية والفرص الإستثمارية في المملكة .

الجدير بالذكر أن المؤتمر يعد منصة دولية هدفها تبادل الأفكار والإستراتيجيات بين روّاد الفكر والمختصين والمهتمين من المؤسسات والشركات والهيئات الحكومية المتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية. وسيحظى المؤتمر بمشاركة نخبة من كبار القياديين من القطاعات الصحية المختلفة ومن مؤسسات القطاعين العام والخاص والجامعات والجهات الصحية التي ترتبط الجمعية السعودية للإدارة الصحية معها بشراكات إستراتيجية.

علماً بأن المؤتمر معتمد له 40 ساعة تعليم طبي مستمر.