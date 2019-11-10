بالفيديو..معلمة تنهال بالضرب على طالبة بطريقة مروعة

واشنطن(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام معلمة أمريكية بتوجيه اللكمات والضرب المبرح لإحدى الطالبات بالمرحلة الثانوية داخل الفصل.

وأظهر الفيديو، الذي سجله أحد الطلاب داخل الصف، المعلمة وهي توجه الضربات للفتاة في وجهها قبل إلقائها على الأرض وضربها بقدمها على رأسها.

واعتقلت الشرطة المعلمة صاحبة الـ 32 عاما، فيما اتخذت المدرسة قرارا بفصلها من العمل بعد الواقعة.