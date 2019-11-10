بالفيديو..معلمة تنهال بالضرب على طالبة بطريقة مروعة
وثق مقطع فيديو، قيام معلمة أمريكية بتوجيه اللكمات والضرب المبرح لإحدى الطالبات بالمرحلة الثانوية داخل الفصل.
وأظهر الفيديو، الذي سجله أحد الطلاب داخل الصف، المعلمة وهي توجه الضربات للفتاة في وجهها قبل إلقائها على الأرض وضربها بقدمها على رأسها.
واعتقلت الشرطة المعلمة صاحبة الـ 32 عاما، فيما اتخذت المدرسة قرارا بفصلها من العمل بعد الواقعة.
.[ عدد التعليقات: 392 ] نشر منذ 4 دقائق
هههههههههههههههه
هذه ليست معلمه يمكن او بالاصح هي ملاكمه!!!
الحمد لله على نعمة الاسلام.
تذكرت حديث الاعرابي الذي بال في المسجد ، وهم الصحابه به،فنهاهم رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عنه وافهمه بان هذا مكان عباده .
فعلن لنا في رسول اله صلى الله عليه وسلم قدوه.
طبعا محال وشتان المقارنه بين هذه الكافره وبين رسولنا الكريم .
ولكن تذكرت هذا الحديث.
اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صالى الله عليه وسلم.
صلو على رسول الله صلى الله عليه وسام.