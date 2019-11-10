عصابة توهم فتيات بتشغيلهن لغرض اغتصابهن

مليكة فؤاد(صدى):

ضبطت السلطات المغربية عصابة أوهمت عاملات فلاحات بالاشتغال في إحدى القرى، مقابل مبالغ مالية مجزية.

وكانت الفتيات قد تفاجأن بتعرضهن للاختطاف، حيث غير السائق الوجهة المتفق عليها نحو الضيعة الفلاحية.

وفتحت الفتيات باب السيارة التي كانت تقلهن، وقفزن في الوقت الذي كانت فيه الشاحنة الصغيرة تسير بسرعة، ليصبن بجروح متفاوتة الخطورة.

واكتشفت الضحايا أنهن اتفقن مع المتهمين على الاشتغال بضيعة فلاحية مقابل أجر يومي، لكن تغيير زعيم العصابة لوجهته، جعلهن يدركن أن الأمر يتعلق باختطافهن، وخصوصا حينما هددهن السائق وشريكه بأن الغرض من نقلهن هو ممارسة الجنس بأحد المنازل.