انتقاد بطريقة مبتكرة..الألمان يرسلون جزءا من جدار برلين لترامب

وكالات(صدى):

انتقادا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، حرص مجموعة من سكان العاصمة الألمانية، على إرسال جزءا من جدار برلين الشهير، إليه، وذلك تزامنًا مع احتفال ألمانيا بمرور 30 عاما على هدم الجدار الذي قسم البلد طول عقود.

وتزن قطعة الجدار 2.7 طن، وكتب المحتجون على قطعة الأسمنت العملاقة التي وصلت بالفعل إلى أميركا: نود إهدائكم أحد القطع الأخيرة من جدار برلين المهدم للاحتفال بإخلاص الولايات المتحدة لفكرة بناء عالم بدون جدران، ألمانيا الآن موحدة، وهنا في برلين تظل بعض القطع المبعثرة من الجدار ستذكرنا أنه لا يوجد جدار قائم للأبد.

الجدير بالذكر أن جدار برلين الشهير هو الجدار الذي قسم مدينة برلين الألمانية إلى شطرين شرقي شيوعي تحت نفوذ الاتحاد السوفييتي، وغربي ليبرالي تحت وصاية بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.