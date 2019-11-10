بالفيديو..هلالي يفقد وعيه بعد هدف كاريلو في مرمى أوراوا

نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة فقدان مشجع هلالي لوعيه، بعد هدف الهلال في مرمى أوراوا الياباني خلال مباراة الذهاب في نهائي دوري أبطال آسيا .

وسقط المشجع مغشيًا عليه بعد هدف لاعب الهلال كاريلو الهدف الوحيد بالمباراة.

وبعد فشل أصدقاءه في إسعافه، تمت الاستعانة بفرق الهلال الأحمر والتي باشرت حالته وتم الاطمئنان عليه.

يذكر أن الهلال حقق أمس السبت فوزًا ثمينًا على أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بهدف نظيف، على ملعب جامعة الملك سعود.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال نظيره الياباني في مباراة الإياب يوم 24 من شهر نوفمبر الجاري على ملعب سايتاما.

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