خلافات مالية تقود 3 أشخاص لقتل صديقهم وحرق جثته!

القاهرة(صدى):

شهدت مصر جريمة قتل مروعة، ضحيتها شاب ثلاثيني، حيث أقدم 3 من أصدقاءع على قتله وإشعال النيران فى جثته، بسبب خلافات مالية.

وكانت الحماية المدنية المصرية تلقت بلاغا بوجود حريق داخل شقة سكنية بداخلها المجني عليه، وبتقنين الإجراءات تبين أن الحريق بفعل فاعل، ولوحظ أثار ضرب على المجني عليه، وبالبحث تبين أن أصدقاءه الثلاثة وراء ارتكاب الجريمة.

ونجحت الشرطة في القبض على المتهمين، وأقروا بارتكابهم جريمة القتل، بسبب الاختلاف على مبلغ 430 ألف جنيه مصري.