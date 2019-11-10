شاهد.. لحظة اندلاع حريق بطائرة أوكرانية في مطار شرم الشيخ

القاهرة(صدى):

اندلع حريق طفيف، في أحد إطارات طائرة أوكرانية تابعة لشركة ” إسكاي آب “ ، مساء السبت، خلال هبوطها بمطار شرم الشيخ، قادمة من ” زابارودجا “ .

ومن جانبها أوضحت وزارة الطيران المدني المصري في بيان أن الحريق كان نتيجة تسرب زيت ” الهيدروليك “ على الإطار الساخن.

وأشار البيان إلى أن : فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ، تدخلوا على الفور لإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة.

وجرى إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتّباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.