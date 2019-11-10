« هدف » يوضح كيفية التعامل مع مشاكل صرف الحافز

علي القحطاني(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، عن كيفية التعامل مع المشاكل التي تقابل البعض عند صرف حافز وتحديث الحساب.

وتفاعل الحساب الرسمي للصندوق على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع استفسار مواطنة تواجه مشكلة في صرف حافز وتحديث الحساب لأكثر من مرة.

وقالت في استفسارها «معالي الوزير، لدي مشكله في صرف حافز وتحديث الحساب اتصلت وارسلت وكل الموظفين يقولون ماعندهم حل، كل مرة انتظري 45 يوم ولايصير شي، انتظرت 3 مرات 45 يوم وكل مره يحذف الايبان الجديد المضاف ويقولون انتظري 45 يوم ثانيه لي 6 شهور».

ورد حساب الصندوق على حسابها، قائلًا «اهلاً بك، نحيطكم أنه يتم قبول أو رفض الحساب البنكي بناءً على نتيجة التحقق من مؤسسة النقد العربي السعودي، ويمكنكم التقدم بتذكرة من خانة الشكاوي بملفكم الالكتروني في حال زيادة مدة التحقق عن 45 يوماً ليتم التحقق من الشكوى وافادتكم».