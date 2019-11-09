الصحة: مسابقة اكشنها يا فني المحاكاة ضمن فعاليات مؤتمر المحاكاة

بدر الحارثي(صدى):

تتضمن فعاليات مؤتمر المحاكاة الذي تنظمه وزارة الصحة تنفيذ مسابقة أكشنها يافني المحاكاة ، حيث يتنافس مجموعة من المتسابقين على تقنيات و برمجة سيناريوهات لأجهزة المحاكاة عالية الدقة وإستكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة مع إتقان محاكاة الإصابات الوهمية بفن المولاج.

كما يشمل المؤتمر مسابقة الإبتكار في المحاكاة الصحية ، وتتضمن مناقشة إتجاه التقنية والإبتكار وتوظيفها للقطاع الصحي وسلامة المرضى في ثلاثة مسارات للإبتكار وهي (القيادة التعليمية، تقنيات المحاكاة، والبحث العلمي) حيث يحصل فيها الفائزين على براءة إختراع وحقوق مُلكية فكرية بحسب مطابقتهم الشروط.

أما مسابقة دوري المحاكاة فهي مسابقة تتنافس فيها خمس فرق من خلال عدة جولات وسيناريوهات معقدة لحالات طبية تحاكي الواقع والكثير من التحديات أمامهم ، إضافة إلى مستجدات تقنيات المحاكاة، كما يتضمن مؤتمر المحاكاة تنظيم 22 ورشة عمل متنوعة ومتخصصة في التدريب المرتكز على المحاكاة لجميع الممارسين الصحيين.

الجدير بالذي أن المؤتمر ينطلق الثلاثاء القادم في الرياض برعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، وقد تم إعتماده بعدد 48 ساعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية .