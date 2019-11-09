سقيا العطاء التطوعي يطلق مشروع «وطن اسهل»

امنه الخبراني(صدى):

أطلق فريق سقيا العطاء التطوعي مشروع «وطن اسهل» ، ضمن مسابقة المبادرات التطوعية التي يقيمها القسم النسائي هاجر بمشروع تعظيم البلد الحرام (روح التطوع لموسمه الثاني ) التي ترشح لها فريق سقيا العطاء التطوعي

ويهتم مشروع «وطن اسهل» برصد الأماكن العامة المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن بالسعودية، بمشاركة أكثر من ٥٠ عضو من فريق سقيا العطاء التطوعي لرصد الأماكن المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة.

ويعد مشروع «وطن اسهل» الأول من نوعه في السعودية،الذي يهتم برصد المنشأت والأماكن العامة المهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن ،ليسهل عملية الوصول إليها دون عناءعن طريق تطبيق يتيح لمستخدميه سهولة معرفة الأماكن التي تكون مهيأة.

وانطلق المشروع خلال أيام في منطقة مكة المكرمة كمرحلة أولى، وتم خلال أيام قليلة رصد أكثر من ٣٠ منشئة مهيأة لمرافقها وخدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، كالفنادق وبعض من المستشفيات الخاصة ومراكز التسوق والبنوك، بالإضافة إلى توفير بعض الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة

في حين سارعت بعض المنشآت لتجهيز مرافقها وتطوير خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ليتم ربطها بتطبيق «وطن اسهل»

مما سيتيح مشروع «وطن اسهل» فتح باب التنافسية بين المنشآت المهيأة عن طريق تسجيل منشأتهم بالتطبيق والمنشآت الغير مهيأة لتطوير وتصحيح خدماتهم ومرافقهم.