تايكوندو سدير يحصد 6 ميداليات في مشاركته الأولى

محمد السعران(صدى):

في مشاركته الأولى استطاع فريق التايكوندو بنادي سدير بجلاجل حصد 6 ميداليات متنوعة في بطولة الوسطى المفتوحة للتايكوندو لدرجتي الشباب والأولى والتي اختتمت مساء الجمعة الماضية بصالة الأمير فيصل بن فهد بالرياض بمشاركة 22 فريقاً من أندية وهيئات الرياض والخرج والمجمعة وشقراء .

حيث جاءت النتائج الفردية للاعبي سدير على النحو التالي:

‏‏عبدالله اليامي المركز الثالث في وزن تحت 68

‏قاسم سفياني المركز الثاني في وزن تحت 74

‏يوسف سفياني المركز الثالث في وزن فوق 87

‏وعلى مستوى درجة الشباب حقق كل من:

‏طارق اليامي المركز الثالث في وزن تحت 59

‏ناصر هوساوي المركز الثالث في وزن تحت68

‏فايز الدوسري المركز الثالث في وزن تحت 78

‏الجدير ذكره بأن المدرب الوطني أحمد سفياني يقود دفة الفريق بعد اعتماده مدرباً للفريق لما يملكه من خبره تؤهله للوصول بالفريق إلى منصات التتويج.