سامي الجابر يكشف عن أفضل لقطات مباراة الهلال وأوراوا

ماجد محمد - تصوير: محمد السعران(صدى):

علق لاعب ورئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، اليوم السبت، على فوز الأزرق في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أواروا بالرياض، كاشفًا عن أفضل لقطات المباراة.

وغرد عبر ” تويتر ” : الحمدلله.. اليوم تحقق المهم نتيجة إيجابية تعزز موقف الزعيم في جولة الإياب، وتحقق الأهم عودة (شئ) من شخصية و هيبة الزعيم الذي استطاع ابطاله تحجيم الخصم الذي خرج باقل الخسائر امام سطوة الزعيم .

وتابع: من أجمل لقطات المباراة رؤية القائد الاسطوري للكرة السعودية بصمت يحفز مدرج ونجوم ، في إشارة إلى نجم الهلال صالح النعيمة.