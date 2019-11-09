سامي الجابر يكشف عن أفضل لقطات مباراة الهلال وأوراوا
علق لاعب ورئيس نادي الهلال السابق سامي الجابر، اليوم السبت، على فوز الأزرق في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا أمام أواروا بالرياض، كاشفًا عن أفضل لقطات المباراة.
وغرد عبر ” تويتر ” : الحمدلله.. اليوم تحقق المهم نتيجة إيجابية تعزز موقف الزعيم في جولة الإياب، وتحقق الأهم عودة (شئ) من شخصية و هيبة الزعيم الذي استطاع ابطاله تحجيم الخصم الذي خرج باقل الخسائر امام سطوة الزعيم .
وتابع: من أجمل لقطات المباراة رؤية القائد الاسطوري للكرة السعودية بصمت يحفز مدرج ونجوم ، في إشارة إلى نجم الهلال صالح النعيمة.
حفراوي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 50 دقيقة
لاتنفخون الهلال ويصدق وينسى الاياب
تراها غلطة حارس والا كانت سلبيه
حفراوي[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 48 دقيقة
لاتنفخون الهلال ويصدق وينسى الاياب
تراها غلطة حارس والا كانت سلبيه