مدني الرياض يباشر احتجاز يد امرأة في فرامة لحوم

سعيد العجل(صدى):

مدني الرياض يباشر حالة احتجاز يد سيدة في فرامة لحوم ، حيث تلقى البلاغ من طواري مستشفى يفيد بوجود الحاله و على الفور انتقلت فرق الإنقاذ لتعمل بواسطة التجهيزات الفنيه الخاصه بتحرير يدها .

صرح بذلك الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الذي أوضح أن فرق إنقاذ الدفاع المدني تباشر أحياننا مثل هذه البلاغات في غرف عمليات المستشفيات ليشارك مع الفرق الطبية إنقاذ وإسعاف الأرواح كما دعى الجميع الى الحذر اثناء التعامل مع الآلات إلحاده في المنزل.