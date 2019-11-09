عائشة بورقيب تعلق على تقبيلها يد إيفانكا ترامب: رد واجب

مليكة فؤاد(صدى):

خرجت السيدة المغربية عائشة بورقيب التي قبلت يد إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن صمتها بعدما أثارت حالة من الجدل بهذا التصرف.

وأكدت «بورقيب» في تصريحات تلفزيونية أنها قبلت يد إيفانكا؛ لسعادتها الشديدة بزيارة الأخيرة لديارهم، موضحة أنها فوجئت باقتراب ابنة الرئيس الأمريكي عليها ومعانقتها ما خلق رغبة بداخلها أن ترد ما فعلته ولذلك قبّلت يدها بطريقة مفاجئة.

وقالت «من عادات قريتنا رد واجب المقابلة بأفضل منها، لذا فأنا فعلت الواجب ولم أقلل من نفسي كما يقال، كبّرت بيا وأنا نكبّر بيها، معها غادي تحرر الأرض»، لافتة إلى أن تقبيل اليد في قريتهم ليس عيبًا بل تعبير عن الاحترام.

كما أشارت السيدة عائشة إلى أن إيفانكا أهدتها وسامًا شرفيًا هي و5 نساء أخريات؛ مما دفعها للإعلان بأنها ونساء القرية سيعملن على إنشاء جمعية نسائية خاصة بتربية البقر.

وانتشرت صورة السيدة التي تقبل يد إيفنكا ترامب أثناء زيارتها للمغرب، محدثة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.