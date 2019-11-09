كاريلو: كنت أشعر أنني سأكون جيدًا اليوم
كشف نجم الهلال البريوفي كاريلو، اليوم السبت، أنه كان يشعر قبل المباراة أمام أوراوا أنه سيكون جيدًا، لافتًا إلى أن الفريق قدم أداء جيد ويستحق الفوز.
وقال كاريلو عقب المباراة : سعيد جداً للأداء الذي قدمناه اليوم، كنا نستحق نتيجة أكبر من هذه.
وتابع : علينا مواصلة العمل والتحضير لمباراة العودة لتحقيق اللقب الكبير .
وأضاف : ” شعوري منذ البداية هو أنني سأكون جيداً اليوم، سأساعد الفريق بكل ما أملك من أجل الفوز بالبطولات ” .
واستكمل: كنا متحدين في مباراة اليوم وأظهرنا شخصية كبيرة والفوز كان مستحقا.
وانتهت المباراة بفوز مستحق للهلال بهدف نظيف في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا أمام أوراوا الياباني.
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