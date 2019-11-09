كاريلو: كنت أشعر أنني سأكون جيدًا اليوم

ماجد محمد(صدى):

كشف نجم الهلال البريوفي كاريلو، اليوم السبت، أنه كان يشعر قبل المباراة أمام أوراوا أنه سيكون جيدًا، لافتًا إلى أن الفريق قدم أداء جيد ويستحق الفوز.

وقال كاريلو عقب المباراة : سعيد جداً للأداء الذي قدمناه اليوم، كنا نستحق نتيجة أكبر من هذه.

وتابع : علينا مواصلة العمل والتحضير لمباراة العودة لتحقيق اللقب الكبير .

وأضاف : ” شعوري منذ البداية هو أنني سأكون جيداً اليوم، سأساعد الفريق بكل ما أملك من أجل الفوز بالبطولات ” .

واستكمل: كنا متحدين في مباراة اليوم وأظهرنا شخصية كبيرة والفوز كان مستحقا.

وانتهت المباراة بفوز مستحق للهلال بهدف نظيف في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا أمام أوراوا الياباني.