لوشيسكو يشعر بالحسرة ويتهم حكم المباراة بعرقلة الهلال

نواف السالم(صدى):

فتح مدرب الهلال لوشيسكو النار على حكم مباراة فريقه أمام أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن ألغى هدف صحيح للأزرق ولم يحتسب له ضربة جزاء صحيحة.

وقال لوشيسكو عقب المباراة : ” لا ننسى أن الحكم كان له دور في عدم الفوز بنتيجة أكبر بعد إلغائه لهدف صحيح لنا “.

واسطرد: ” نوعاً ما ينتابني شعور بالحسرة لأننا كنا نستحق نتيجة أكبر من هذه “.

وتابع : ” أعدينا أنفسنا بشكلٍ جيد في هذه المباراة، وكنت واثقاً جداً بأن اللاعبين سيُظهرون شخصيتهم الكبيرة في مباراة اليوم، لم ينتهِ شيء بعد، سنعد أنفسنا بأفضل صورة لمباراة اليابان ”

واستكمل: ” أعدينا أنفسنا بشكلٍ جيد في هذه المباراة، وكنت واثقاً جداً بأن اللاعبين سيُظهرون شخصيتهم الكبيرة في مباراة اليوم ” .