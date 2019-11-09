آل منسي: لا يجب فرض الموسيقى على الطلاب (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد المحامي نايف آل منسي، أن تدريس الموسيقى في المدارس يجب أن تكون اختيارية، مشيرًا إلى أنه فيها خلاف معتبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، أنه «يجب ألا نستخدم الأسلوب السابق ونفرضها على الطلاب، وأرى أن تكون دراستها اختيارية كموضوع عليه خلاف فقهي».

من جانبه، أشار الكاتب محمد الدخيل، إلى أن تدريس الموسيقى يجب أن يكون إجباريا لمواجهة التشدد، فيما رد عليه المحامي قائلًا: «لا نريد أن تصبح المسألة كسر عظم.. أمس كان عظمنا مكسور، واليوم نحن نكسر عظم من كسر عظمنا».

المحامي #نايف_آل_منسي:

الموسيقى فيها خلاف معتبر، لذلك يجب ألا نستخدم الأسلوب السابق ونفرضها على الطلاب، وأرى أن تكون دراستها اختيارية "اختيارية" كموضوع عليه خلاف فقهي..@nayef_almnsi#اعتماد_الموسيقى_في_المناهج#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/zYjiYwJogq — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2019