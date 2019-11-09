آل منسي: لا يجب فرض الموسيقى على الطلاب (فيديو)
أكد المحامي نايف آل منسي، أن تدريس الموسيقى في المدارس يجب أن تكون اختيارية، مشيرًا إلى أنه فيها خلاف معتبر.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، أنه «يجب ألا نستخدم الأسلوب السابق ونفرضها على الطلاب، وأرى أن تكون دراستها اختيارية كموضوع عليه خلاف فقهي».
من جانبه، أشار الكاتب محمد الدخيل، إلى أن تدريس الموسيقى يجب أن يكون إجباريا لمواجهة التشدد، فيما رد عليه المحامي قائلًا: «لا نريد أن تصبح المسألة كسر عظم.. أمس كان عظمنا مكسور، واليوم نحن نكسر عظم من كسر عظمنا».
المحامي #نايف_آل_منسي:
الموسيقى فيها خلاف معتبر، لذلك يجب ألا نستخدم الأسلوب السابق ونفرضها على الطلاب، وأرى أن تكون دراستها اختيارية "اختيارية" كموضوع عليه خلاف فقهي..@nayef_almnsi#اعتماد_الموسيقى_في_المناهج#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/zYjiYwJogq
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2019
#فيديو
الكاتب #محمد_الدخيل يرى أن تدريس الموسيقى يجب أن يكون إجباريا لمواجهة التشدد..
والمحامي نايف آل منسي يعلق: لا نريد أن تصبح المسألة "كسر عظم".. أمس كان عظمنا مكسور، واليوم نحن نكسر عظم من كسر عظمنا!@nayef_almnsi@shorofat5
#اعتماد_الموسيقى_في_المناهج#برنامج_ياهلا pic.twitter.com/gApw0oVK1d
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86680 ] نشر منذ 3 ساعات
قرار تدريس الموسيقى قرار خاطئ بل جائر في حق ابناء المسلمين احفاد الصحابه ..
.. وعند الله تلتقي الخصوم ..
لللل[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 3 ساعات
حاربنا التشدد بالرقص
حاربنا التشدد بالغناء
حاربنا التشدد بالتعري
حاربنا التشدد بالكذب
والان نترك قال الله وقال الرسول وعلماء الامه وناخذ بكلام الدخيل لو سالناه كم اركان الصلاة ماعرفها ولا بيعرفها
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 2 ساعتين
للمعلوميه المقصود بالتشدد هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله