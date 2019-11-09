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آل منسي: لا يجب فرض الموسيقى على الطلاب (فيديو)

آل منسي: لا يجب فرض الموسيقى على الطلاب (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

أكد المحامي نايف آل منسي، أن تدريس الموسيقى في المدارس يجب أن تكون اختيارية، مشيرًا إلى أنه فيها خلاف معتبر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «ياهلا»، أنه «يجب ألا نستخدم الأسلوب السابق ونفرضها على الطلاب، وأرى أن تكون دراستها اختيارية كموضوع عليه خلاف فقهي».

من جانبه، أشار الكاتب محمد الدخيل، إلى أن تدريس الموسيقى يجب أن يكون إجباريا لمواجهة التشدد، فيما رد عليه المحامي قائلًا: «لا نريد أن تصبح المسألة كسر عظم.. أمس كان عظمنا مكسور، واليوم نحن نكسر عظم من كسر عظمنا».


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 86680 ] نشر منذ 3 ساعات

قرار تدريس الموسيقى قرار خاطئ بل جائر في حق ابناء المسلمين احفاد الصحابه ..

.. وعند الله تلتقي الخصوم ..

[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 3 ساعات

حاربنا التشدد بالرقص
حاربنا التشدد بالغناء
حاربنا التشدد بالتعري
حاربنا التشدد بالكذب
والان نترك قال الله وقال الرسول وعلماء الامه وناخذ بكلام الدخيل لو سالناه كم اركان الصلاة ماعرفها ولا بيعرفها

[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 2 ساعتين

للمعلوميه المقصود بالتشدد هو اتباع كتاب الله وسنة رسوله

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