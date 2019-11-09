« بن مساعد » يقصف جبهة التحكيم الآسيوي بعد مباراة الهلال

نواف السالم(صدى):

سخر الأمير عبدالرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق، اليوم السبت، من مستوى التحكيم الآسيوي عقب مباراة الهلال وأوراوا في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال “بن مساعد ” عبر تويتر: الحمدلله .. الله يتمم بالإياب الفوز.. ونجاح للتحكيم الآسيوي قياسًا بالمعتاد ..فهذه المرة ألغى فقط هدفًا صحيحًا للهلال ولم يحتسب له ضربة جزاء مستحقة.

وانتهت المباراة بفوز الهلال بهدف نظيف للنجم البريوفي كاريلو.