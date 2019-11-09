الدخيل: تدريس الموسيقى لا تحرمه كل الآراد الفقهية (فيديو)
أكد الكاتب محمد الدخيل: «تدريس الموسيقى يجب ألا يكون اختياريا لضمان الجدية في تنفيذ قرار اعتماد الموسيقى في المناهج، والتعليم ليس معلومات، بل بناء شخصية، والفنون من أهم الأشياء التي تبني شخصية الطالب».
وأفاد خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» بأن «تدريس الموسيقى ينعكس على النمو الوجداني للطالب، وإدراكه لمعنى الجمال، ويؤدي لحبه للجو المدرسي، كما يعزز من قيمة التعاون ضمن فريق عمل»
وأضاف: «المناهج الدراسية خاضعة (للتنقية) منذ فترة طويلة من بعض الآراء الفقهية التي تنحو إلى التشدد، وتدريس الموسيقى فيها سعة ولا تحرمه كل الآراء الفقهية».
الكاتب #محمد_الدخيل:
تدريس الموسيقى يجب ألا يكون اختياريا لضمان الجدية في تنفيذ قرار #اعتماد_الموسيقى_في_المناهج، والتعليم ليس معلومات، بل بناء شخصية، والفنون من أهم الأشياء التي تبني شخصية الطالب..@shorofat5#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/8h9Pf6vz8X
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2019
الكاتب #محمد_الدخيل:
المناهج الدراسية خاضعة (للتنقية) منذ فترة طويلة من بعض الآراء الفقهية التي تنحو إلى التشدد، وتدريس الموسيقى فيها سعة ولا تحرمه كل الآراء الفقهية..@shorofat5#اعتماد_الموسيقى_في_المناهج#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/2Z1RYJWXIh
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2019
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 86680 ] نشر منذ 2 ساعتين
كذبت في كلامك جملة وتفصيلاً ، ورب الكعبة المشرفه ..
لللل[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 2 ساعتين
الان زمن الرويبضه التافهين الشرذمة يتكلمون في امور المسلمين واين هيئة كبار العلماء لماذا هذا السكوت مافايدة ماتعلموه ودرسوه
اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الي النار مصيرنا
اللهم ابدل حالنا من سؤ الفتن الي النجاة منها ولا تجعلنا من حطب جهنم ولا تجعلنا ياربنا من دعاة علي ابواب جهنم
اعوذبالله من الفضيحه علي روؤس الاشهاد يوم القيامه ومن تحمل ذنوب العباد واضلهم وضلوا
عبدالهادي ..[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 2 ساعتين
جاء في العنوان : تدريس الموسيقى لا تحرمه كل ( الآراد ) الفقهية !!
ما أسوء من (فتوى) هذا المعتوه إلا كاتب الخبر !!
عموماً كما قال الله تعالى ( ستكتب شهادتهم ويُسألون )
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 53 دقيقة
يريد تدريس الموسيقى اجباريا وليس اختياريا ؟؟؟؟
هل فيه تشدد اكبر من هذا التشدد ؟؟؟؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 52 دقيقة
هدفه محاربة التدين بالانحلال
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 51 دقيقة
وللمعلومية المقصود بالمتشدد هو من يتبع هدي رسولنا الكريم واصحابه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 51 دقيقة
وللمعلومية المقصود بالمتشدد هو من يتبع هدي رسولنا الكريم واصحابه