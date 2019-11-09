الدخيل: تدريس الموسيقى لا تحرمه كل الآراد الفقهية (فيديو)

علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب محمد الدخيل: «تدريس الموسيقى يجب ألا يكون اختياريا لضمان الجدية في تنفيذ قرار اعتماد الموسيقى في المناهج، والتعليم ليس معلومات، بل بناء شخصية، والفنون من أهم الأشياء التي تبني شخصية الطالب».

وأفاد خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» بأن «تدريس الموسيقى ينعكس على النمو الوجداني للطالب، وإدراكه لمعنى الجمال، ويؤدي لحبه للجو المدرسي، كما يعزز من قيمة التعاون ضمن فريق عمل»

وأضاف: «المناهج الدراسية خاضعة (للتنقية) منذ فترة طويلة من بعض الآراء الفقهية التي تنحو إلى التشدد، وتدريس الموسيقى فيها سعة ولا تحرمه كل الآراء الفقهية».

الكاتب #محمد_الدخيل:

تدريس الموسيقى يجب ألا يكون اختياريا لضمان الجدية في تنفيذ قرار #اعتماد_الموسيقى_في_المناهج، والتعليم ليس معلومات، بل بناء شخصية، والفنون من أهم الأشياء التي تبني شخصية الطالب..@shorofat5#برنامج_ياهلا#خليجية pic.twitter.com/8h9Pf6vz8X — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2019