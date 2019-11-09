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  3. الدخيل: تدريس الموسيقى لا تحرمه كل الآراد الفقهية (فيديو)

الدخيل: تدريس الموسيقى لا تحرمه كل الآراد الفقهية (فيديو)

الدخيل: تدريس الموسيقى لا تحرمه كل الآراد الفقهية (فيديو)
علي القحطاني(صدى):

أكد الكاتب محمد الدخيل: «تدريس الموسيقى يجب ألا يكون اختياريا لضمان الجدية في تنفيذ قرار اعتماد الموسيقى في المناهج، والتعليم ليس معلومات، بل بناء شخصية، والفنون من أهم الأشياء التي تبني شخصية الطالب».
وأفاد خلال لقائه ببرنامج «ياهلا» بأن «تدريس الموسيقى ينعكس على النمو الوجداني للطالب، وإدراكه لمعنى الجمال، ويؤدي لحبه للجو المدرسي، كما يعزز من قيمة التعاون ضمن فريق عمل»
وأضاف: «المناهج الدراسية خاضعة (للتنقية) منذ فترة طويلة من بعض الآراء الفقهية التي تنحو إلى التشدد، وتدريس الموسيقى فيها سعة ولا تحرمه كل الآراء الفقهية».


7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 86680 ] نشر منذ 2 ساعتين

كذبت في كلامك جملة وتفصيلاً ، ورب الكعبة المشرفه ..

[ عدد التعليقات: 544 ] نشر منذ 2 ساعتين

الان زمن الرويبضه التافهين الشرذمة يتكلمون في امور المسلمين واين هيئة كبار العلماء لماذا هذا السكوت مافايدة ماتعلموه ودرسوه
اللهم لاتجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الي النار مصيرنا
اللهم ابدل حالنا من سؤ الفتن الي النجاة منها ولا تجعلنا من حطب جهنم ولا تجعلنا ياربنا من دعاة علي ابواب جهنم
اعوذبالله من الفضيحه علي روؤس الاشهاد يوم القيامه ومن تحمل ذنوب العباد واضلهم وضلوا

[ عدد التعليقات: 158 ] نشر منذ 2 ساعتين

جاء في العنوان : تدريس الموسيقى لا تحرمه كل ( الآراد ) الفقهية !!
ما أسوء من (فتوى) هذا المعتوه إلا كاتب الخبر !!
عموماً كما قال الله تعالى ( ستكتب شهادتهم ويُسألون )

[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 53 دقيقة

يريد تدريس الموسيقى اجباريا وليس اختياريا ؟؟؟؟
هل فيه تشدد اكبر من هذا التشدد ؟؟؟؟

[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 52 دقيقة

هدفه محاربة التدين بالانحلال

[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 51 دقيقة

وللمعلومية المقصود بالمتشدد هو من يتبع هدي رسولنا الكريم واصحابه

[ عدد التعليقات: 5442 ] نشر منذ 51 دقيقة

وللمعلومية المقصود بالمتشدد هو من يتبع هدي رسولنا الكريم واصحابه

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