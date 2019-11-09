امرأة تلقي رضيعها للكلاب لتأكله حيًا بداعي الفقر

تايبيه(صدى):

شهدت إحدى غابات تايوان جريمة مروعة بعد أن التهمت الكلاب البرية رضيعًا حديث الولادة حيًا، بعد أن رمته والدته، بدعوى أنها وصديقها غير قادرين على تربيته؛ بسبب الفقر.

وعثرت الشرطة على قطع صغيرة من العظام التي تركتها الكلاب، بعد أن هاجمت الطفل في الغابة خارج مدينة كاوسيونج جنوب تايوان.

وذكرت وسائل إعلام تايوانية، أن الأم التي تدعى زياو ماي وتبلغ من العمر 19 سنة، اعترفت أنها تركت الطفل في الغابة بالاتفاق مع صديقها والد الرضيع وعمره 28 سنة؛ لأنها لا تجد أموالا لرعايته.